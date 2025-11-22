「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）昨年３着のウインマーベルは６枠１２番に決定した。深山師は「もう少し内が良かったけど、去年（７枠１４番）よりも内めですし、偶数枠ですから。ハナ？ジョッキーに任せますが、可能性はあると思います」と話し、松山にバトンを託した。２１日朝は美浦坂路で軽くしまいを伸ばし、ラスト１Ｆ１３秒４。「状態はいいので何とか結果につながれば」と意気込んでいた。