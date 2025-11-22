キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は泥沼の恋愛トラブルをお届けする。二股に婚約破棄、トドメは「嫌がらせも大概にしてくれる？」という濡れ衣。女性が「もう男は懲り懲り」と絶縁を決めた、あまりに理不尽な修羅場とは――。※※※※誰しも恋人に裏切られた経験の一つや二つあるのではないだろうか。投稿を寄せた50代女性が、「22歳で結婚、26歳で離婚してその後、出会い