「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）富士Ｓ３着をステップに臨む昨年の覇者ソウルラッシュは２１日、角馬場から栗東坂路を４Ｆ６３秒３−１４秒６で上がり調整を進めた。兼武助手は「状態はいいと思う。前走は休み明けといっても骨折明けで、いつもと意味合いが違う。筋肉量は戻ってきた」と状態面に不安はない。枠は８枠１７番に決まったが「意外と外枠でも来られないわけじゃないからね。舞台が合うのは間違いないんで」