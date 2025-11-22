冬のボーナス支給日が近づき、懐が温まるのを心待ちにしている人も多いだろう。しかし、支給額が世間一般より高額であっても、前と比べて減ってしまえば素直に喜べないこともあるようだ。大阪府の50代男性（事務・管理／年収1000万円）は地方テレビ局の経理職に就いている。今年の冬のボーナスについて次のように明かす。「額面183万円で年俸制なので昨年とほぼ変わらずでした。 年俸制は3割が2回のボーナスに充てられてます」1回