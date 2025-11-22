キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は「結婚式で友人と絶縁した」男性の体験談を紹介する。司会と二次会幹事を丸投げされ、自腹で打ち合わせを重ねた男性。疲労困憊の彼に新婦が放ったのは、感謝の言葉ではなく「あのさ、まだご祝儀もらってないんだけど」という信じがたい催促だった。30代男性が「怒りマックス」で会場を去った、あまりに非常識な結婚式の実態とは――。※