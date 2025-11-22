女優・井上真央（３８）の最新姿にネットが驚いた。テレビ朝日は２１日、来年１月期の新連続ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」（火曜・午後９時）の放送を公式サイトやＳＮＳで発表。俳優の竹内涼真が主演し、ヒロインを井上が務める。「２３年ぶりに再会した《初恋の相手》は殺人事件の《容疑者》だった！大切な人を想う気持ちが思いがけない真実につながっていく…宿命的な再会から始まるこの冬、１番切ないヒュ