日産自動車株式会社は、北米市場向けとして同社初のプラグインハイブリッドモデル「ローグ プラグインハイブリッド」を発表した。 同モデルは、2.4Lエンジンと20kWhバッテリーを組み合わせ、EV走行距離38マイル、総航続距離420マイルを実現。7人乗り3列シートやインテリジェントAWD、多彩なドライブモードを備え、走行性能と利便性を両立している。電動化を加速する「Re:Nissan」戦略の一環として、2026