¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤Î¼óÅÔ¥µ¥é¥¨¥Ü¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ê¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡á20Æü¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Ûµì¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤Ç3Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿3Ì±Â²¤Ë¤è¤ëÊ¶Áè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ç¡¼¥È¥ó¹ç°Õ¡×¤Î²¾Ä´°õ¤«¤é21Æü¤Ç30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ü¥¹¥Ë¥¢ÏÂÊ¿Íú¹Ô²ñµÄ¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥È¾åµéÂåÉ½¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö°ã¤¤¤ä²áµî¤ÎÉÔËþ¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¯»þ¤À¡£¼ã¼Ô¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÌ±Â²Í»ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£Æ±²ñµÄ¤Ï¥Ç¡¼¥È¥ó¹ç°Õ¤Ë´ð