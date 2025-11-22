Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤È¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸òºÝ¤ÇÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©·Ù¤Ï30Âå¤ÎÃËÀ­½äººÉôÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¸©·Ù·º»öÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë30Âå¤ÎÃËÀ­½äººÉôÄ¹¤Ï¡¢º£Ç¯6·îÃæ½Ü¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎË½ÎÏÃÄÁÈ°÷1¿Í¤È¾Æ¤­ÆùÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°û¿©Èñ¤ª¤è¤½1Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤È¤·¤Æ¸½¶â5Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÁÜºº