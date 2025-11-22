韓国で注目を集めるマイクロバイオームスキンケアブランド「UIQ（ユイク）」が、11月24日（月）～12月14日（日）の3週間、代官山 蔦屋書店にて期間限定ミニPOP-UPを開催します。会場では、人気アイテムに加え、新作「タグミーバイオームハンドクリーム」をいち早くお試し可能。香りの試香やテクスチャー体験もでき、専属モデルを務めるRIIZEメンバーがプロモーションを担当する話