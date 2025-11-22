広東省深セン市で11月21日夜、中国の第15回全国運動会の閉会式が行われました。中国の全国運動会は日本の国民スポーツ大会（旧称：国民体育大会）と同様に、最大規模の国内スポーツ競技会です。第15回全国運動会は、広東・香港・マカオ3地区が共同で開催しました。3地区は11月9日から21日まで力を合わせて、交流と融合を行い、広東・香港・マカオグレーターベイエリアに新たな輝きを添えました。複数の地域が共同で全国運動会を開