23Æü¤«¤é¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂîµå¤ÎÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ë¡¢ÀÐÅÄ¿´Èþ¡Ê14¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò°é¤Æ¤¿Âîµå¥¯¥é¥Ö¡ÖÀÐÅÄÂîµåN¡Ü¡×¤ÇºÍÇ½¤ò¿­¤Ð¤·¡¢15ºÐ°Ê²¼½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃÄÂÎ¤Èº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥Î¥¸¥ÞT¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Î¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤È¤â·ÀÌó¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹¤ÏÁ´¼ï