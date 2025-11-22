６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。五輪柔道女子４８キロ級連覇の谷亮子氏（５０）は、巨人の外野手として活躍した夫・佳知氏（５２）とともに献花で長嶋さんに別れを告げた。「いつも励ましてくださった。結婚披露宴（０３年）の時のごあいさつで『２人はこれからも伸びるから