NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á4079.50¡Ê+19.50+0.48%¡Ë ¶â£±£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢£±£²·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¤Î¸«Êý¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤êÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶ä¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÁíºÛ¤¬Íø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÊÆÀ½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë¤ÎÄã²¼¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£ MI