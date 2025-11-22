11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。「ベストアーティスト」25回目の放送を記念し、よる7時から始まる第二部にて豪華なオープニングアクトパフォーマンスが決定！音楽の進化！歌舞伎とHIPHOP、前代未聞のコラボステージ。King & Prince 郄橋海人、市川團十郎、世界的ダンサー RIEHATAが出演！幼少期より続ける