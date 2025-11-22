µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÁáÂç¡¦ÅÄÏÂ¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤·¡¢·ÀÌó¶â7000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1200Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ºÇÂ®152¥­¥í¤ò¸Ø¤ëÊÑÂ§±¦ÏÓ¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¹¾ÀîÂî¤âÇØÉé¤Ã¤¿30¤Ë·è¤Þ¤ê¡Ö¹¾Àî¤µ¤ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£30ÈÖ¤È¤¤¤¨¤ÐÅÄÏÂÎ÷¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÈÖ¹æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó1·³¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤Æ¤â