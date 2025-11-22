¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀïÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´12²óÀïÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡ËÆá¿ÜÀî¤Ï²ñ¸«Ãæ¡¢µ­¼Ô¤Î¼ÁÌä¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡á°æ¾å²È¡£¤½¤Î³µÇ°¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤¢¤ëµ­¼Ô¤«¤éÂó¿¿¤Î·»¡¦¾°Ìï¤Ø¾­ÍèÅª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¤¢¤ª¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥«¥Ã¥«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¤Á¤ã¤ó¤È±ö