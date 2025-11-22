日本球界への復帰を表明している前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）が、楽天への移籍が最有力となっていることが21日、分かった。日米通算165勝右腕に対し、巨人、ヤクルトなども獲得調査に乗り出していたが、楽天は2年総額4億円規模の条件を提示。さらに本人が希望する「先発起用」への熱意を込めて交渉にあたり、前田側からの返答を待っている状況だ。4年連続の4位に終わった楽天の最大の補強ポイントが先発投手。藤