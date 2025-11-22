女優の倍賞千恵子（84）と俳優の木村拓哉（53）が21日、都内で映画「TOKYOタクシー」（監督山田洋次）の初日舞台あいさつに出席した。タクシー運転手と乗客が心を通わせていくヒューマンドラマ。実写映画では初共演。倍賞は「バックミラーにお兄ちゃん、渥美清さんよりも凄い大きな（木村の）目が映る。その目に力づけられて、毎日楽しくお芝居できました」と振り返った。共演の蒼井優（40）は「今回は『TOKYOタクシー』です