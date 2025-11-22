DeNA¤Î¾¾Èø¤¬²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢1200Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2300Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ïºòµ¨¤Î27»î¹ç¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤È³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¤Î¡Ö´°Áö¡×¤Ë°ÕÍß¡£ÇÜÁý°Ê¾å¤ÎÇ¯Êð¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ëµþÅÔ¤ÇÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤ÎÁÄÉãÊì¤Ë¡Ö²¿¤«¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£