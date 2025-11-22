¡þ¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÄ¹ÅèÌÐÍº¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ê2025Ç¯11·î21ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤â·ãÎå¤ò¼õ¤±¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤È¤«¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤ÊÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤