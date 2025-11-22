◇ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会（2025年11月21日東京D）2度目でやっと「感謝」を伝えられた。再び笑顔の遺影の前に立った松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）は「胸を張って自分の師は長嶋茂雄だと言える幸せをありがとうございました」と呼びかけた。6月8日の告別式では「伝えちゃうと、自分の心からあっという間に監督がいなくなる気がした」とあえて「今日は“ありがとうございました”も“