６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。東京Ｄで献花を終えた元巨人監督の堀内恒夫氏（７７）＝スポーツ報知評論家＝は「長嶋茂雄さんとはどんな存在でしたか？」の問いに即答した。「親父（おやじ）だよ」６６年の入団以来、ともに戦いＶ９を達成。０３年オフの監督就任の際にも