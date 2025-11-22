£¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¡¢°ìÈÌ¤ÎÉô¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó£³Ëü£²£´£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£ÎÏ¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¤ÏËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£µð¿Í£Ï£Â¤Î¹â¶¶Í³¿­»á¡Ê£µ£°¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¤Ï¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤»þ¤Î¡ÈÈëÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££±£µÇ¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢Íâ£±£¶Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤â¸½Ìò°úÂà¤ÎÍâÇ¯¤«¤éµð¿Í¤ò»Ø´ø¤È