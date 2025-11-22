¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¤Ï1ÏÈ2ÈÖ¡£ÅÄÃæ¹ä»Õ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¤¤Ï¿­¤Ó¤ë¤«¤éÏÈ¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥²¡¼¥È¼¡Âè¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÆâÏÈ¤Ê¤é¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤Ù¤ë¤«¤Ê¡£¸å¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡×¤Èµ×¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àºä°æ¤ËÁ´¸¢°ÑÇ¤¤·¤¿¡£µ¤À­ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¶âÍËÍ¢Á÷¡£¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°ìºòÇ¯NHK¥Þ¥¤¥ëC°ÊÍè¤ÎÂ×´§¤ò´ê¤Ã¤¿¡£