ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÊüÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¹âÅÙ²½¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÖA¡½PAB¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£BS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿NHK¤ÈBSÌ±Êü5¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£BS¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Á³¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£BS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤¤¥²¥¹¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£