Á°¾¥Àï¤ÎÉÙ»ÎS¤ÇÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï6ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ù»³À²»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ­¤²¤ÊÉ½¾ð¡£¶âÍËÄ«¤ÏºäÏ©¤ò4F66ÉÃ9¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿»³ËÜ½õ¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤¤Æ°¤­¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¡×¤ÈG1½éÀ©ÇÆ¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£