楽天が日本球界復帰を明言している前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）の最有力候補となっていることが２１日、米球界関係者への取材で分かった。２年契約を提示しているとみられ、今後条件の詳細を詰めていくことになる。今季の楽天は先発陣が苦しみ、２桁勝利、規定投球回に到達した投手がいずれも不在。４年連続４位に沈んでおり、今オフは２３年ＷＢＣドミニカ共和国代表のロアンシー・コントレラス投