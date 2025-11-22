６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。巨人・阿部監督は長嶋さんのお別れの会に出席し、２年ぶりリーグ優勝と１４年ぶり日本一への決意を新たにした。「心配して見てくださっていると思うので、何とかそれに応えられればいいかなと思っています」と、来季は良い報告を届けることを誓