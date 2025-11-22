６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。巨人・坂本勇人内野手（３６）が東京Ｄで行われた長嶋茂雄さんのお別れの会に出席。ミスターの思いを継承していくことを誓った。「常にファンの方を意識してプレーしていたといろいろな方から聞いています。ジャイアンツのいい伝統としてつなげ