子育てがひと段落すると、家族や自分自身の変化に気づく瞬間があります。長年築いてきた日常が少しずつ形を変えていくなか、見過ごしてきた心や体の揺らぎが、ある日思いがけない形で表れることも。そんな誰にでも訪れうる身近な「変化」についてみていきます。夫が不在の期間に起きていた、妻の隠された変化都内の大手メーカーに勤める大野隆夫さん（52歳・仮名）は、5年前に九州への単身赴任を命じられました。現在の年収は850万