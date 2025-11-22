阪神からドラフト１位指名された立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２１日、東京都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高払い５０００万円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。バレーボール女子日本代表として、１９９２年のバルセロナ五輪に出場した母・郁代さん（旧姓・苗村）の背中を追いかけ、２０２８年のロサンゼルス五輪野球日本代表入りを狙うことを宣言。親子２世代でのオリンピック出場を目指す。（