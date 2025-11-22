韓国のガールズグループ・ＫＡＲＡの知英（ジヨン＝３１）が２１日、韓国・ソウルで行われた「日韓国交正常化６０周年記念特別イベント」に出席した。知英は、韓国ではＫＡＲＡとして、日本では「ＪＹ」名義での歌手活動に加え、俳優業も行うなど、２カ国をまたぎ幅広く活躍していることから日韓共に関わりの深いゲストとして登場した。日本政府観光局が日韓国交正常化６０周年を機に訪日旅行を促すプロモーションを展開してい