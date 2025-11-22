阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が21日、東京都八王子市内のホテルで交渉に臨み、契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1600万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。母・郁代さん（56＝旧姓苗村）は女子バレーボール日本代表としてバルセロナ五輪に出場。サラブレッドとも言えるスラッガーは「親子五輪出場」を目標に掲げた。オリンピアンを親に持つプロ野球選手の五輪出場は前例なし。2028年ロサン