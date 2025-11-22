ＮＨＫは２１日、都内の同局放送センターで、２０２７年度前期の連続テレビ小説の制作発表会見を開催した。タイトルは「巡る（まわる）スワン」で、脚本はお笑い芸人のバカリズム（４９）が担当。ヒロインは俳優・森田望智（みさと＝２９）がつとめる。現役の芸人が朝ドラの脚本を担当するのは史上初で、長野県諏訪市と諏訪湖周辺をイメージした架空の街「長野県佐和市」が主な舞台。森田が演じる、生活安全課につとめる警察官を