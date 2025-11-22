女子プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。貴重なプライベートショットを披露しました。 レモンサワーにひつまぶし、日本でのオフショットを公開 吉田プロは「Hello Autumn（秋こんにちは）」と書き出し、「practice, pilates, workout, beauty and meet my bestie（練習、ピラティス、ワークアウト、美容ケア、そして親友に会う日）」と綴り、日本でのオフの様子を投稿しました。