１２月１４日に大阪市のヨドコウ桜スタジアムで引退試合を行うサッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が２１日、試合会場で取材に応じ、ガチンコ勝負を宣言した。大阪ダービーを意識して、柿谷氏がプレーするＣ大阪にゆかりのあるメンバー「ＯＳＡＫＡＰＩＮＫ（仮）」とＧ大阪側の「ＯＳＡＫＡＢＬＵＥ（仮）」が対戦する。森島寛晃会長、香川真司、宇佐美貴史、本田圭佑らが集結。柿谷氏は「僕がハットトリックする