「大相撲九州場所・１３日目」（２１日、福岡国際センター）横綱大の里が新関脇安青錦との２敗対決を寄り切りで制した。自身の膝が付くのと、相手が土俵を割る勝敗を分けるタイミングは際どかったが、物言いはつかなかった。横綱豊昇龍は大関琴桜を寄り切って２敗を守った。両横綱が残り２日で首位を並走する。優勝争いは、唯一３敗の安青錦を含む３人に絞られた。大の里には手応えがあった。「体を寄せたので前に出ていった