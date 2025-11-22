休館中の水族館の裏側です。香川県高松市の新屋島水族館は、再来年春の完成を目指して、リニューアル工事が行われています。いま、動物たちは？そして飼育員の日常とは？密着しました。 【写真を見る】【新屋島水族館】休館中の動物たちは？飼育員たちの日常は？「動物の調子や機嫌を優先できる」1年半後リニューアルオープンへ【香川】 休館中も動物たちの世話は変わらず 4月に休館して、半年がたちました。