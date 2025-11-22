11月22日は「いい夫婦の日」です。いい夫婦とは、なんでしょうか。ケンカをしないこと？お互いを理解し合えること？「いい夫婦の日」は、夫婦の幸せについて考えさせられる日でもあります。外からは円満に見えても、2人には誰にも言えない孤独やすれ違いが潜んでいることがあります。今日はいろいろな課題を抱えた、夫婦のお話を紹介します。エピソード1：＜仮面夫婦の憂鬱＞1年間ほぼ会話なし。ある日、突然旦那から「話があ