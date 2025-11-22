阪神は２１日、６選手の来季の新背番号を発表した。西武から戦力外通告を受け、１５日に契約した元山飛優内野手（２６）は「００」。島本との交換トレードで日本ハムから加入の伏見寅威捕手（３５）は「１７」となった。中野拓夢内野手（２９）は「５１」から「７」、大竹耕太郎投手（３０）は「４９」から「２１」、工藤泰成投手（２４）は「２４」から「４９」、早川太貴投手（２５）は「３１」から「５１」に変更された。２