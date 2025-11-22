G13¾¡ÇÏ¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï15ÈÖ¡£¹âÌî»Õ¤Ï¡Öµ³¼ê¡ÊÀîÅÄ¡Ë¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£¶âÍËÄ«¤Ï³ÑÇÏ¾ì¤«¤éºäÏ©¤Ø¡£»ÏÆ°Àï¤ÎÉÙ»ÎS¡Ê2Ãå¡Ë¤òÃ¡¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ò¶¯Ä´¡£°ÂÅÄµ­Ç°1Ãå»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Î»þ¤â¡Ê¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë13Ãå°ÊÍè¤Ç¡ËMAX¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤´¶¿¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£