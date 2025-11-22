「ボクシング・金子ジム創立６０周年記念試合・８回戦」（２１日、後楽園ホール）メインのスーパーバンタム級８回戦で、日本ランキング復帰を目指す小山涼介（２５）＝金子＝が、元ＷＢＡ世界ライトフライ級２位のピサヌ・チムスントン（４１）＝タイ＝に２回４２秒ＴＫＯ勝ち。見事にジムの創立６０周年に華を添えた。小山は序盤から相手を圧倒。１回の終盤に続き、２回も早々にダウンを奪い早々に勝負を決めた。今回が初の