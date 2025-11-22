»ô¤¤¼ç¤Î´é¤ò¶á¤¯¤Ç¥¬¥ó¸«¤¹¤ëÇ­¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û»ô¤¤¼ç¤Î´é¤ò¶á¤¯¤Ç¥¬¥ó¸«¤¹¤ëÇ­¤À¤¬¡Ä!?ÀèÆü¡¢¡ØÍü¤¬Íß¤·¤¤¡©¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Ì¡²è¤òX(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦Ç­¡¦¥­¥å¥ë¥¬¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁÏºîÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥­¥å¥ëZ(@kyuryuZ)¤µ¤ó¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï90.1Ëü¿Í(2025Ç¯11·î17Æü¸½ºß)¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÌ¡²è¤â8Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯11·î17Æü¸½ºß)¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¤À¡£¡ØÍü¤¬Íß¤·¤¤¡©¡Ù01¥Õ¡¼¥¿¤¬ÀèÇÚ¤«¤éÍü¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½