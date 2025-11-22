６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）にとって長嶋茂雄さんとは―。尊敬と感謝を込めて「スター」と３文字で表現した。場内で放映された足跡を振り返る特別映像を目に焼きつけ、「長嶋さんの功績、我々に残してくれたものは本当に