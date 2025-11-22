◆大相撲九州場所１３日目（２１日・福岡国際センター）２場所連続優勝を狙う横綱・大の里が関脇・安青錦を寄り切った。２敗同士の対決で横綱の威厳を保ち、ウクライナ出身の新鋭との対戦成績を３戦全勝とした。横綱・豊昇龍も大関・琴桜を寄り切り、２敗を守った。西前頭１４枚目・時疾風は東同５枚目・義ノ富士に寄り切られ４敗に後退。優勝争いは大の里、豊昇龍が２敗で並び、安青錦が１差で追う形となった。＊＊＊