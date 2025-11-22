６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。燦々（さんさん）と輝く太陽のように、ミスターは笑っていた。カラフルな花で彩られた祭壇の遺影に、王貞治氏（８５）＝ソフトバンク球団会長＝は「長嶋さん、お元気ですか？」と穏やかな口調で語りかけた。６月８日に行わ