聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第７日の２１日、バドミントン女子ダブルスで、矢ケ部紋可（あやか）（ゼンリンデータコム）、真衣（筑紫女学園大）組が金メダルを獲得した。男子ダブルスの森本悠生（北海道・北海高）、永石泰寛（特別養護老人ホーム清水園）組は２位。◇バドミントンは男女ダブルスの決勝などが行われ、女子ダブルスで矢ケ部紋可、真衣の姉妹ペアが優勝した