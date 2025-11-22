聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第７日の２１日、バドミントン女子ダブルスで、矢ケ部紋可（ゼンリンデータコム）、真衣（筑紫女学園大）組が金メダルを獲得した。◇レスリングは男子グレコローマンが行われ、１３０キロ級の曽我部健（日亜化学工業）は準決勝で敗れ、２２日の３位決定戦に回った。６０キロ級の渡辺健太（若松社寺）、６７キロ級の久米田忠裕（天理大）、７７