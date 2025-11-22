聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第７日の２１日、バドミントン女子ダブルスで、矢ケ部紋可（ゼンリンデータコム）、真衣（筑紫女学園大）組が金メダルを獲得した。競泳の男子２００メートル自由形を茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）が制し、女子５０メートル平泳ぎの久保南（大日本ダイヤコンサルタント）は銀メダルを手にした。◇競泳の男子２００メートル自由形決勝で茨が１分